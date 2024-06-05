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Задумал аферу. Как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти

Задумал аферу. Как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти

Полномочия Владимира Зеленского истекли, поэтому он больше не может представлять Украину. Он также потерял президентский иммунитет от уголовного преследования, а потому должен понести ответственность за узурпацию власти.

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