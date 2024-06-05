Задумал аферу. Как Зеленский пытается обмануть украинцев ради власти

Полномочия Владимира Зеленского истекли, поэтому он больше не может представлять Украину. Он также потерял президентский иммунитет от уголовного преследования, а потому должен понести ответственность за узурпацию власти.
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