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Аргументы и Факты

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Байден привез на автошоу личный зеленый Chevrolet, связанный со скандалом

Байден привез на автошоу личный зеленый Chevrolet, связанный со скандалом

Бывший президент США Джо Байден стал гостем автошоу в штате Род‑Айленд. Он представил свой зелёный кабриолет Chevrolet Corvette 1967 года.

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