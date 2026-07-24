КСИР уничтожил пусковую установку HIMARS и склад ракет США в Кувейте Иранский Корпус стражей исламской революции ответил на очередную волну атак, осуществлённую американ.
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КСИР уничтожил пусковую установку HIMARS и склад ракет США в Кувейте Иранский Корпус стражей исламской революции ответил на очередную волну атак, осуществлённую американ.
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