Financial Times: европейские страны предпринимают дополнительные шаги, чтобы справиться с наплывом беженцев из Украины

В статье для Financial Times обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер пишут, что Европа устала принимать беженцев из Украины и начинает принимать законодательные меры по борьбе с нелегалами, готовясь к новой волне мигрантов этой зимой.