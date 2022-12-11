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Financial Times: европейские страны предпринимают дополнительные шаги, чтобы справиться с наплывом беженцев из Украины

Financial Times: европейские страны предпринимают дополнительные шаги, чтобы справиться с наплывом беженцев из Украины

В статье для Financial Times обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер пишут, что Европа устала принимать беженцев из Украины и начинает принимать законодательные меры по борьбе с нелегалами, готовясь к новой волне мигрантов этой зимой.

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