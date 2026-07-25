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Царьград

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МИД России обвинил МУС в незаконности и отстранении Карима Хана

МИД России обвинил МУС в незаконности и отстранении Карима Хана

МИД России выразил свое мнение о Международном уголовном суде, назвав его лжесудом. Причиной послужило отстранение прокурора Карима Хана, которого обвинили в сексуальных домогательствах.

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