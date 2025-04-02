Подсчитаны потери техники ВСУ с начала года

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за первые три месяца нынешнего года лишились почти 2,5 тысячи танков и других бронированных машин, более трех тысяч орудий полевой артиллерии и минометов, свыше 10 тысяч беспилотников.
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