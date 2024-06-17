В Саудовской Аравии 14 человек погибли во время хаджа, 17 – пропали без вести

В Саудовской Аравии 14 человек погибли во время ежегодного мусульманского хаджа. Как сообщает Reuters, некоторые верующие скончались от тепловых ударов, где температура поднимается до отметки в +45 градусов по Цельсию и выше.
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