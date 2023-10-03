Телеведущий Иван Ургант посетил ярмарку Cosmoscow 2023 В Москве

Пропавший с телеэкранов телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике, он посетил международную ярмарку современного искусства Cosmoscow 2023 в Москве, сообщила пресс-служба ярмарки изданию «Газета.
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