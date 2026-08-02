Флорида потратит $200 млн на площадки для аэротакси вместо зарядок для электромобилей

Штат перенаправит федеральные средства на строительство 32 посадочных площадок с зарядными станциями для электрических летательных аппаратов eVTOLФлорида решила направить почти $200 млн федерального финансирования, выделенного на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, на создание сети площадок для электрических аэротакси.
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