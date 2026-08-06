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Молния, медведь и смерть лошади: участник СВО чудом выжил в горах Алтая

Молния, медведь и смерть лошади: участник СВО чудом выжил в горах Алтая

В Горном Алтае участник СВО выжил после удара молнии и нападения медведя В Республике Алтай произошел необычный случай: участник специальной военной операции и морской пехотинец выжил после удара молнии, а перед этим столкнулся с медведем.

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