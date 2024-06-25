Стартовал Международный промышленный форум «Инженеры будущего-2024»

24 июня начал свою работу XII Международный промышленный форум «Инженеры будущего».«Уверен, что нынешний Форум пройдёт успешно, а его результаты станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, российской экономики в целом», – сказал глава государства Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей молодёжного форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии