Стартовал Международный промышленный форум «Инженеры будущего-2024»

24 июня начал свою работу XII Международный промышленный форум «Инженеры будущего».«Уверен, что нынешний Форум пройдёт успешно, а его результаты станут важным вкладом в развитие отечественной гражданской и оборонной промышленности, российской экономики в целом», – сказал глава государства Владимир Путин, приветствуя участников, организаторов и гостей молодёжного форума.