Жительница России поделилась впечатляющими снимками с Полярного Ямала

Россиянка Анна Кращук на несколько дней отправилась в путешествие по Полярному Ямалу. Из него девушка привезла впечатляющий и вдохновляющий фоторепортаж, рассказали в telegram-канале «Яндекс Путешествия».
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