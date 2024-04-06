Политолог Николай Севостьянов: Восток устроен именно так. Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем"

Через две недели после того, как на поверхность выплыла информация о том, что атаковавшие "Крокус Сити Холл" боевики координировали подготовку к теракту через Стамбул, Эрдоган подписал указ об отмене безвиза для граждан Таджикистана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии