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Политолог Николай Севостьянов: Восток устроен именно так. Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем"

Политолог Николай Севостьянов: Восток устроен именно так. Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем"

Через две недели после того, как на поверхность выплыла информация о том, что атаковавшие "Крокус Сити Холл" боевики координировали подготовку к теракту через Стамбул, Эрдоган подписал указ об отмене безвиза для граждан Таджикистана.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Так, только так и никак по-другому!
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15 час.
Абай Ережепов
тебе яйца зажать и посмотреть, зажимал не один наверняка...
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14 час.
ИП
Игорь Петров
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14 час.

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