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Кратковременные дожди обещают петербуржцам в субботу

Кратковременные дожди обещают петербуржцам в субботу

Вероятность осадков составит 85%. В Северной столице в субботу, 6 июля, будет пасмурно и сыро. Как сообщает Гидрометцентр России, в Петербурге прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные дожди.

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