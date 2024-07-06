Кратковременные дожди обещают петербуржцам в субботу

Вероятность осадков составит 85%. В Северной столице в субботу, 6 июля, будет пасмурно и сыро. Как сообщает Гидрометцентр России, в Петербурге прогнозируется переменная облачность, пройдут кратковременные дожди.
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