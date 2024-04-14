Китайский ресторан имитирует поездку на поезде: он стоит на месте, но за окном мелькают города. Видео

Посетители аутентичного ресторана в Китае неожиданно для себя очутились в поезде сразу за порогом. Пол под ногами шатался в такт стуку колес, за окном мелькали разные города, хотя ресторан явно оставался на месте.
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