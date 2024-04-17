Россия в 2024 году превзойдет Германию по росту ВВП в процентном соотношении в 16 раз: прогнозы МВФ Татьяна АрестоваАнализ данных экономики России за I квартал подтолкнул специалистов Международного валютного фонда к решению изменить прогноз по динамике ВВП страны.