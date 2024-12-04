ЦБ допустил дальнейшее повышение уровня ключевой ставки

ЦБ допустил дальнейшее повышение уровня ключевой ставкиБанк России допускает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров в декабре, но это не предопределено, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
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