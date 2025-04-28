«До последнего не получала гражданство»: Вика Цыганова раскритиковала зарабатывающую в России Анну Asti

Вика Цыганова резко высказалась об артистах-«молчунах», скрывающих свою гражданскую позицию. В своем Telegram-канале певица раскритиковала Анну Asti (Анна Дзюба), которая «до последнего не хотела получать паспорт России».
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