Игрок "Динамо" Смолов заявил об эмоциональности тренера Лички

нападающий московского "Динамо" Федор Смолов рассказал об эмоциональности главного тренера столичного клуба Марцела Лички, вспомнив, что по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) специалиста захлестывали эмоции в раздевалке.
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