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Игрок "Динамо" Смолов заявил об эмоциональности тренера Лички

Игрок "Динамо" Смолов заявил об эмоциональности тренера Лички

нападающий московского "Динамо" Федор Смолов рассказал об эмоциональности главного тренера столичного клуба Марцела Лички, вспомнив, что по ходу текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) специалиста захлестывали эмоции в раздевалке.

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