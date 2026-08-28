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Аргументы и Факты

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Экс-тренер сборной России Плющев по хоккею оценил ледовые арены Москвы

Экс-тренер сборной России Плющев по хоккею оценил ледовые арены Москвы

В столице проходит представительный «Кубок Мэра Москвы» по хоккею с участием восьми клубов КХЛ. 19-й предсезонный турнир собирает команды и болельщиков на льду московского Дворца спорта «Мегаспорт», который был серьезно реконструирован в 2015 году.

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