Экс-тренер сборной России Плющев по хоккею оценил ледовые арены Москвы

В столице проходит представительный «Кубок Мэра Москвы» по хоккею с участием восьми клубов КХЛ. 19-й предсезонный турнир собирает команды и болельщиков на льду московского Дворца спорта «Мегаспорт», который был серьезно реконструирован в 2015 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии