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Вассерман назвал трех главных предателей в истории России

Вассерман назвал трех главных предателей в истории России

Недавно советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Юрий Назаров в одном из своих немногочисленных интервью заявил, что главный предатель России на все времена, это первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964) Никита Сергеевич Хрущев.

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