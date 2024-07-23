Вассерман назвал трех главных предателей в истории России

Недавно советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Юрий Назаров в одном из своих немногочисленных интервью заявил, что главный предатель России на все времена, это первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964) Никита Сергеевич Хрущев.
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