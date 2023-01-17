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Парковаться здесь больше нельзя. Эвакуатор будет забирать все машины в этом районе

Парковаться здесь больше нельзя. Эвакуатор будет забирать все машины в этом районе

Совсем недавно остановку «Первая Речка» по направлению в центр города перенесли на новое место и установили там соответствующие знаки, но автомобилисты не обращали на это внимание и по привычке ставили там свои автомобили, сообщает PRIMPRESS.

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