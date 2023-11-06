Навка назвала счастьем любовь россиян к фигурному катанию

В сравнении со всем миром фигурное катание является самым популярным видом спорта в России. Об этом заявила 6 ноября олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и РФ, генеральный продюсер Navka Show Татьяна Навка.
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