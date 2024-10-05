Как одеваются в странах БРИКС?

С 3 по 5 октября в МКЗ в рамках BRICS+ Fashion Summit проходит выставка «Наследие». Предоставлено организаторами мероприятияВыставка задумана как масштабное событие, которое продемонстрирует влияние национального и культурного наследия стран БРИКС и развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки на современный дизайн одежды, и отразит таким образом мировую тенденцию использования национальных кодов в модной индустрии.