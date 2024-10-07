Крымский экспорт: кому и что мы продаем

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Интерес к крымской продукции иностранного покупателя растет, и сегодня предприниматели из Крыма активно осваивают не только рынки Азии и Востока, но и Латинской Америки.
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