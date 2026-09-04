Кравченко: в рамках стратегии развития креативной экономики будут сниматься законодательные барьеры

Законодатели и Правительство вплотную приблизились к утверждению стратегии развития креативной экономики в нашей стране, рассчитанной до 2036 года, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко («Единая Россия»).
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