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Джек Дорси подозревается в отмывании денег через криптовалютный сервис Block

Джек Дорси подозревается в отмывании денег через криптовалютный сервис Block

В США началось расследование бывшего главы Twitter и основателя социальной сети BlueSky Джека Дорси. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подозревает его в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также помощи в обходе санкций ряду стран, включая Россию.

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