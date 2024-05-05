Джек Дорси подозревается в отмывании денег через криптовалютный сервис Block

В США началось расследование бывшего главы Twitter и основателя социальной сети BlueSky Джека Дорси. Прокуратура Южного округа Нью-Йорка подозревает его в отмывании денег через его криптовалютный сервис Block, а также помощи в обходе санкций ряду стран, включая Россию.