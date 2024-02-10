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Идеальная ли ты женщина?

Тема, конечно, не о внешности. На вкус и цвет все люди разные. Речь пойдет о чертах характера. За много лет работы психологом по теме отношений (сначала — с женщинами, потом — с мужчинами) я вывел три простых признака, которые помогают женщинам нравиться и впечатлять мужчин, а мужчинам быстро ….

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