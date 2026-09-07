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Гериатр Остапенко назвала отказ от сладких перекусов условием долголетия

Гериатр Остапенко назвала отказ от сладких перекусов условием долголетия

Врач-гериатр, заведующая гериатрическим отделением Российского геронтологического научно-клинического центра Валентина Остапенко назвала отказ от перекусов и регулярные силовые тренировки важнейшими условиями сохранения здоровья в зрелом возрасте.

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