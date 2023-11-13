Анастасия Казанцева провела открытый урок для школьников Салехарда

В городском лицее для учеников 10 классов руководитель исполнительного комитета реготделения «Единой России», депутат Законодательного Собрания ЯНАО Анастасия Казанцева провела лекцию, посвященную 30-летию Конституции Российской Федерации Старшеклассники смогли узнать и закрепить свои знания об истории и структуре основного закона государства.