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Анастасия Казанцева провела открытый урок для школьников Салехарда

Анастасия Казанцева провела открытый урок для школьников Салехарда

В городском лицее для учеников 10 классов руководитель исполнительного комитета реготделения «Единой России», депутат Законодательного Собрания ЯНАО Анастасия Казанцева провела лекцию, посвященную 30-летию Конституции Российской Федерации Старшеклассники смогли узнать и закрепить свои знания об истории и структуре основного закона государства.

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