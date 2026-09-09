Турецкие истории любви — мелодрамы с неожиданной развязкой

Стамбул. Сентябрь. Чужое солнце Фанфик-мелодрама с неожиданной развязкой Пролог Стамбул в сентябре пахнет жареными каштанами, солёным ветром с Босфора и почему-то — грустью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым