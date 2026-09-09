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Турецкие истории любви — мелодрамы с неожиданной развязкой

Турецкие истории любви — мелодрамы с неожиданной развязкой

Стамбул. Сентябрь. Чужое солнце Фанфик-мелодрама с неожиданной развязкой Пролог Стамбул в сентябре пахнет жареными каштанами, солёным ветром с Босфора и почему-то — грустью.

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