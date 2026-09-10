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Газета «Культура»

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Фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» открылся в Екатеринбурге

Фестиваль театров кукол «Петрушка Великий» открылся в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открылся XIII Международный фестиваль театров кукол «Петрушка Великий». В столицу Урала приехали кукольники из российских городов, а также из Беларуси, Китая и Замбии.

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