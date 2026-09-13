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США теряют популярность у иностранных государств – Axios

США теряют популярность у иностранных государств – Axios

Соединенные Штаты Америки постепенно перестают восприниматься как «выбор по умолчанию» для иностранных государств, которые ранее размещали там финансовые активы, закупали вооружение, а также направляли студентов для обучения.

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