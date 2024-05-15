Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

Алексей Горшков

Мы всё-таки неисправимы! Ушёл товарищ с должности - значит и он плохой, и его окружение! А мало ли ХОРОШЕГО он до своей отставки сделал - МОЛЧОК, причём ТАКОЙ ЖЕ как о тех мерзостях, которые он - возможно - натворил, был ДО ЕГО ОТСТАВКИ !!! По-моему - сейчас надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО наблюдать за прессой, посвящённой злоупотреблениям в МО РФ! Коррупция - это всё понятно, и УВЫ неистребимо! Но уж очень "сладкая" для разновсяческих "шатателей режима" тема - типа: ВСЁ РУКОВОДСТВО АРМИИ РОССИИ - ЖУЛИКИ !!! Буквально недавно я по этой теме статью прочитал, подумал ещё: "Что-то здесь не так!", перечитал - и "врубился" в то , что меня насторожило: цитата : "Как сообщил руководитель правозащитной организации "Гулагу-нет" Владимир Осечкин"! Следует в качестве примера привести Сталина: летом 1941 года он расстрелял руководство Западного фронта во главе с Павловым, РАЗВАЛИВШЕЕ ФРОНТ (кстати - его соседи разгромлены к тому моменту не были - даже немцы это заметили) НО(!): чтобы не "размагничивать" войска, Сталин ЛИЧНО настоял на изменении формулировки обвинения - и вместо доказанного УМЫШЛЕННОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА была вменена ХАЛАТНОСТЬ !!! В общем-то Павлова "со товарищи" всё равно расстреляли, но - так сказать "общественное мнение" от панических настроений, вроде: "Всё пропало - в руководстве нашей армии - предатели" - сберегли! В конце концов - допустим тот же Иванов - действительно взяточник - вполне возможно, но это утверждать ДО РЕШЕНИЯ СУДА некорректно, просто ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНО !!! По-моему - надо ещё посмотреть от чего для государства ВРЕДА БОЛЬШЕ - от воровства жулика, пускай даже огромного воровства высокопоставленного жулика, или от безверия со стороны нашего населения в руководство нашей армией! Больно уж благодатная тема для антигосударственных сил! Ведь чуть отличное мнение выскажешь - заявят (наверное - как и обо мне): "ВОРА ОТМАЗЫВАЕТ" !!! Да лично я никого не отмазываю - просто я работал следователем - знаю цену доказательствам, и что усвоил: развал обвинения МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ !!! А ещё я в УСБ МВД работал (это такая ментовская контора по борьбе с "косяками" сотрудников). Помню одно наше совещание по итогам года - был там некий ступор в показателях: не выявишь - ПЛОХО - "оборотень в погонах" и дальше "косяки" творить будет; выявишь - опять же ПЛОХО - показываешь,что менты "косячат"!