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Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

Громкое дело генерала Кузнецова. Подробности

Начальник Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Кузнецов обустраивается в СИЗО.

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Комментарии
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Валентина смольникова
Давно пора почистить ряды. А изьятое - на фронт нашим ребятам.
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5 час.
Алексей Горшков
Мы всё-таки неисправимы! Ушёл товарищ с должности - значит и он плохой, и его окружение! А мало ли ХОРОШЕГО он до своей отставки сделал - МОЛЧОК, причём ТАКОЙ ЖЕ как о тех мерзостях, которые он - возможно - натворил, был ДО ЕГО ОТСТАВКИ !!! По-моему - сейчас надо ОЧЕНЬ АККУРАТНО наблюдать за прессой, посвящённой злоупотреблениям в МО РФ! Коррупция - это всё понятно, и УВЫ неистребимо! Но уж очень &quot;сладкая&quot; для разновсяческих &quot;шатателей режима&quot; тема - типа: ВСЁ РУКОВОДСТВО АРМИИ РОССИИ - ЖУЛИКИ !!! Буквально недавно я по этой теме статью прочитал, подумал ещё: &quot;Что-то здесь не так!&quot;, перечитал - и &quot;врубился&quot; в то , что меня насторожило: цитата : &quot;Как сообщил руководитель правозащитной организации &quot;Гулагу-нет&quot; Владимир Осечкин&quot;! Следует в качестве примера привести Сталина: летом 1941 года он расстрелял руководство Западного фронта во главе с Павловым, РАЗВАЛИВШЕЕ ФРОНТ (кстати - его соседи разгромлены к тому моменту не были - даже немцы это заметили) НО(!): чтобы не &quot;размагничивать&quot; войска, Сталин ЛИЧНО настоял на изменении формулировки обвинения - и вместо доказанного УМЫШЛЕННОГО ПРЕДАТЕЛЬСТВА была вменена ХАЛАТНОСТЬ !!! В общем-то Павлова &quot;со товарищи&quot; всё равно расстреляли, но - так сказать &quot;общественное мнение&quot; от панических настроений, вроде: &quot;Всё пропало - в руководстве нашей армии - предатели&quot; - сберегли! В конце концов - допустим тот же Иванов - действительно взяточник - вполне возможно, но это утверждать ДО РЕШЕНИЯ СУДА некорректно, просто ЮРИДИЧЕСКИ БЕЗГРАМОТНО !!! По-моему - надо ещё посмотреть от чего для государства ВРЕДА БОЛЬШЕ - от воровства жулика, пускай даже огромного воровства высокопоставленного жулика, или от безверия со стороны нашего населения в руководство нашей армией! Больно уж благодатная тема для антигосударственных сил! Ведь чуть отличное мнение выскажешь - заявят (наверное - как и обо мне): &quot;ВОРА ОТМАЗЫВАЕТ&quot; !!! Да лично я никого не отмазываю - просто я работал следователем - знаю цену доказательствам, и что усвоил: развал обвинения МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ !!! А ещё я в УСБ МВД работал (это такая ментовская контора по борьбе с &quot;косяками&quot; сотрудников). Помню одно наше совещание по итогам года - был там некий ступор в показателях: не выявишь - ПЛОХО - &quot;оборотень в погонах&quot; и дальше &quot;косяки&quot; творить будет; выявишь - опять же ПЛОХО - показываешь,что менты &quot;косячат&quot;!
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5 час.

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