«Перламутровый путь на Восток»Сергея Горбачева можно проследить в Приморской картинной галерее

В этом году Приморская государственная картинная галерея завершает год персональной выставкой Сергея Горбачева «Перламутровый путь на Восток», открытие которой состоялось накануне, 26 декабря, в Парадном зале.
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