Бойцы ЧВК ворвались в кафе помочь своим сослуживцам

Так не трогайте служивых, они штатских дезертиров всегда будут вводить в меридиан! И правильно!

Александр Пятнистый

Еще не ясно кто и к кому приставать начал. А если компания, с которой ребята поругались-черножопые? Так мало им впаяли, надо сильнее, чтоб ослоебы свое место знали и не наглели