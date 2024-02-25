В Крыму бойцы ЧВК «Медведь» вмешались в ситуацию в кафе, чтобы оказать помощь своим сослуживцам. Об этом сообщает LENTA.
Бойцы ЧВК ворвались в кафе помочь своим сослуживцам
Комментарии
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d
demyr150648
Так не трогайте служивых, они штатских дезертиров всегда будут вводить в меридиан! И правильно!
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4 час.
Александр Пятнистый
Еще не ясно кто и к кому приставать начал. А если компания, с которой ребята поругались-черножопые? Так мало им впаяли, надо сильнее, чтоб ослоебы свое место знали и не наглели
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2 час.
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