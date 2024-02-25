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Бойцы ЧВК ворвались в кафе помочь своим сослуживцам

Бойцы ЧВК ворвались в кафе помочь своим сослуживцам

В Крыму бойцы ЧВК «Медведь» вмешались в ситуацию в кафе, чтобы оказать помощь своим сослуживцам. Об этом сообщает LENTA.

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Комментарии
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demyr150648
Так не трогайте служивых, они штатских дезертиров всегда будут вводить в меридиан! И правильно!
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4 час.
Александр Пятнистый
Еще не ясно кто и к кому приставать начал. А если компания, с которой ребята поругались-черножопые? Так мало им впаяли, надо сильнее, чтоб ослоебы свое место знали и не наглели
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2 час.

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