Заявления Милея усугубили дипломатический скандал между Аргентиной и Испанией

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил жену действующего испанского премьера в коррупции. После этого правительство Испании отозвало своего посла из Буэнос-Айреса и призвало Милея принести извинения, сообщает The Guardian.
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