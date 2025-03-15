В Госдуме предложили ввести в школах должность уполномоченного по борьбе с буллингом

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру просвещения Сергею Кравцову ввести в школах должность уполномоченного по профилактике травли и буллинга, чтобы помочь выявлять конфликты, примирять стороны и информировать педагогов.
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