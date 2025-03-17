Инструкция: как отличать друг от друга японцев, корейцев и китайцев

Хотя это и некорректно звучит, но для большинства жителей западных стран все азиаты на одно лицо. Чтобы хоть немного оправдаться, нужно сказать, что и все европейцы для жителей стран дальневосточного региона тоже похожи друг на друга.
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