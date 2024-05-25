Херсон не Крым. Когда «ждуны» станут россиянами. Дискуссия на «ПолитНавигаторе»

Валерий Симоненко

Ментальность украинцев, кои все века жили на этих землях, формировалась веками. А территории эти во все века привлекали разных соседей и потому здесь постоянно были завоеватели: то литовцы, то поляки, то турки, то австрияки с венграм, то... Вот и сложился тип людей постоянно угнетаемых, вынужденных прислуживать, холопствовать, что отложилось даже в генотипе и вложило в этот народ качества холопа: изворотливость, сметливость терпеливость, трудолюбие, приспособляемость и не только, но и некую лживость, завистливость, скаредность, воровитость, жмотство и не совсем порядочность, верность и честность.. Так уж распорядилась матушка Природа. Что уж тут поделаешь. И теперь для того, что бы этот народ сменил свою ментальность нужны не десятилетия, а столетия и лишь когда новая "программа" запишется в его генотип и не ранее, чем это произойдёт, ДРУГИМИ этот люд НЕ СТАНЕТ! Вот сколько лет они с Россией? А стали ли они РУССКИМИ? НЕТ! Они УКРАИНЦЫ и этим всё сказано! Так ЗАЧЕМ нам ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ этот народ, который сам, в своей среде, спокойно жил, трудился и меж собой не конфликтовал? Пусть живут сами по себе, как и жили все века, госпожа эволюция своё дело сделает. Другое дело, что надо сделать так, чтобы этот народ ПЕРЕСТАЛ и НАВЕЧНО БЫТЬ ВРАГОМ России и самих россиян! А вот это долгое, тонкое и очень трудное дело и только одной СВО в этом деле НЕ ОБОЙТИСЬ! И не надо их "русифицировать", как это начали делать их теперешние руководители! Мы видим к чему приводит НАСИЛЬСТВЕНАЯ ЛЮБОГО РОДА "...звция" !