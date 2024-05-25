Политнавигатор Почитал на ПН путевые заметки Константина Ковригина с Херсонщины. Написано интересно и хорошим языком, но резанули глаз брошенные походя автором ( и он такой в российских СМИ не один) слова про «ждунов».
Херсон не Крым. Когда «ждуны» станут россиянами. Дискуссия на «ПолитНавигаторе»
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Lana_Borei Иванова
Конечно, ведь они уже приготовили свои эрогенные зоны к обмену
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34 мин.
лл
лина любимцева
После развала СССР и особенно после госпереворота в Киеве в 2014 году, и приходу к власти западэнських жЫдо-бандэровцев, от прежней благополучной Украины ВООБЩЕ УЖЕ НИЧЕГО НЕ ОСТАЛОСЬ!! Западэнци ОДИНАКОВО ненавидят что русских, что украинцев. Так что, украинцам не о чем жалеть!!
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31 мин.
Валерий Симоненко
Ментальность украинцев, кои все века жили на этих землях, формировалась веками. А территории эти во все века привлекали разных соседей и потому здесь постоянно были завоеватели: то литовцы, то поляки, то турки, то австрияки с венграм, то... Вот и сложился тип людей постоянно угнетаемых, вынужденных прислуживать, холопствовать, что отложилось даже в генотипе и вложило в этот народ качества холопа: изворотливость, сметливость терпеливость, трудолюбие, приспособляемость и не только, но и некую лживость, завистливость, скаредность, воровитость, жмотство и не совсем порядочность, верность и честность.. Так уж распорядилась матушка Природа. Что уж тут поделаешь. И теперь для того, что бы этот народ сменил свою ментальность нужны не десятилетия, а столетия и лишь когда новая "программа" запишется в его генотип и не ранее, чем это произойдёт, ДРУГИМИ этот люд НЕ СТАНЕТ! Вот сколько лет они с Россией? А стали ли они РУССКИМИ? НЕТ! Они УКРАИНЦЫ и этим всё сказано! Так ЗАЧЕМ нам ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ этот народ, который сам, в своей среде, спокойно жил, трудился и меж собой не конфликтовал? Пусть живут сами по себе, как и жили все века, госпожа эволюция своё дело сделает. Другое дело, что надо сделать так, чтобы этот народ ПЕРЕСТАЛ и НАВЕЧНО БЫТЬ ВРАГОМ России и самих россиян! А вот это долгое, тонкое и очень трудное дело и только одной СВО в этом деле НЕ ОБОЙТИСЬ! И не надо их "русифицировать", как это начали делать их теперешние руководители! Мы видим к чему приводит НАСИЛЬСТВЕНАЯ ЛЮБОГО РОДА "...звция" !
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25 мин.
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