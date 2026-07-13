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Сборные России 3х3 завоевали путевки на Кубок мира U23, выиграв Лигу наций

Мужская сборная России U21 по баскетболу 3х3 записала на свой счет три победы в заключительный день Лиги нации.

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