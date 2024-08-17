Русские границы прорывают, НАТО готовится к большой войне

АЮ

Александр Юткин

У нас не Генштаб, а генеральский штаб. И что эти ряжение могут? Юлить и «докладывать»? А «экспертов» с военкорами пора заткнуть. Хватит и Конашенкова. Конечно, люди пытаются понять что происходит. И помочь. Это же их страна, семьи, дома. И историю знают не хуже толкователей из ЕЦ. А дела пока скорбные.