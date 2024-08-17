К прорыву русских границ готовят 40 тысяч "железных волков". Всё говорит о том, что война с НАТО переходит в новую стадию.
Русские границы прорывают, НАТО готовится к большой войне
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Атомные боеголовки на тех, кто посылает оружие и наемников! Другого не дано!
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17 час.
АЮ
Александр Юткин
У нас не Генштаб, а генеральский штаб. И что эти ряжение могут? Юлить и «докладывать»? А «экспертов» с военкорами пора заткнуть. Хватит и Конашенкова. Конечно, люди пытаются понять что происходит. И помочь. Это же их страна, семьи, дома. И историю знают не хуже толкователей из ЕЦ. А дела пока скорбные.
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17 час.
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