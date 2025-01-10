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Царьград

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В Антарктиде подняли из глубин льдину возрастом более миллиона лет

В Антарктиде подняли из глубин льдину возрастом более миллиона лет

Ученые пробурили ледяной щит в Антарктиде, чтобы извлечь для изучения лед, которому больше миллиона лет.

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