Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Украине ищут управителей арестованным заводам Медведчука и продали коллекцию его часов

На Украине ищут управителей арестованным заводам Медведчука и продали коллекцию его часов

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов, приобретенных незаконным путем (АРМА) объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для трех арестованных заводов во Львовской области, по данным украинских реестров принадлежавших обвиненному в госизмене, лишенному гражданства и высланному в Россию бывшему нардепу Виктору Медведчуку.

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