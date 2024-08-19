На Украине ищут управителей арестованным заводам Медведчука и продали коллекцию его часов

Украинское Агентство по розыску и менеджменту активов, приобретенных незаконным путем (АРМА) объявило конкурсы на отбор оценщиков и управляющих для трех арестованных заводов во Львовской области, по данным украинских реестров принадлежавших обвиненному в госизмене, лишенному гражданства и высланному в Россию бывшему нардепу Виктору Медведчуку.
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