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Выросли под одной крышей: известные братья и сёстры, чьё близкое родство скрывают разные фамилии

Выросли под одной крышей: известные братья и сёстры, чьё близкое родство скрывают разные фамилии

Обычно близких родственников в творческой среде легко узнать по общей фамилии. Однако в некоторых семьях обстоятельства сложились иначе: одни взяли звучные псевдонимы, другие оставили фамилию отца, а третьи предпочли материнскую.

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