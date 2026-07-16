Выросли под одной крышей: известные братья и сёстры, чьё близкое родство скрывают разные фамилии

Обычно близких родственников в творческой среде легко узнать по общей фамилии. Однако в некоторых семьях обстоятельства сложились иначе: одни взяли звучные псевдонимы, другие оставили фамилию отца, а третьи предпочли материнскую.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии