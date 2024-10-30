Депутат заксобрания Новосибирской области рассказал, как привлечь застройщиков

НОВОСИБИРСК, 30 октября, ФедералПресс. Депутат заксобрания Новосибирской области Ашот Рафаелян рассказал «ФедералПресс», что для реализации проектов комплексного развития территории (КРТ) для застройщиков привлекательны условия, когда строительство поддерживается государством.
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