Пашинян совершил огромную глупость. Потому что ещё недавно Россия до конца не знала, чью сторону займёт. А теперь всё

Вот, смотрю я на некоторых политиков с "мировым" именем и просто диву даюсь. Откуда они вообще берутся? Как они кидаются управлять страной, если не понимают элементарных причинно-следственных связей и не умеют выстраивать дипломатические отношения с главами соседних государств? В данном конкретном случае я про Пашиняна, который начал рушить отношения с Россией просто-таки со стремительной быстротой.