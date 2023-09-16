Пашинян совершил огромную глупость. Потому что ещё недавно Россия до конца не знала, чью сторону займёт. А теперь всё
Вот, смотрю я на некоторых политиков с "мировым" именем и просто диву даюсь. Откуда они вообще берутся? Как они кидаются управлять страной, если не понимают элементарных причинно-следственных связей и не умеют выстраивать дипломатические отношения с главами соседних государств?
В данном конкретном случае я про Пашиняна, который начал рушить отношения с Россией просто-таки со стремительной быстротой.
Комментарии
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Наоборот, пашинян "совершил" огромную помощь России, когда обгадил роль Путина, который по наивности своей считал остатки армян (как к сожалению и украинцев) своими братьями. Слава Богу теперь эти заблуждения исчезнут навсегда.
...Они наши соседи и на государственном уровне не плюют на Россию.
Вы больны, надо лечиться! Оскорбление нашей страны и президента, что наши миротворцы не помогли армянам разрешить карабахский кризис, это частная беседа, или всё таки государственный уровень? Если бы не мы, то армения давно бы стала азребайджаном!
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