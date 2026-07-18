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Шестьдесят лет в браке без любви и прощение Пырьева: честный выбор Веры Васильевой

Шестьдесят лет в браке без любви и прощение Пырьева: честный выбор Веры Васильевой

Народная артистка СССР Вера Васильева прожила в браке с актером Владимиром Ушаковым шестьдесят лет, открыто признаваясь, что испытывает к мужу глубокое уважение, но не ту самую большую любовь.

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