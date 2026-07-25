Виктор Луговой

Должны быть - КАКИЕ-ТО уступки России?? Уступка должна быть всего одна, на секундочку. Союз развалился (развалили), пусть каждый выбирает более подходящую ему формулировку. Союз был собран вокруг России, не се па? Россия кого-то удерживала? - ответ отрицательный. Россия приняла на себя совокупный долг Союза и отпустила республики с чистой кредитной гишторией, - живите, стройте своё будущее так, как вы его видите, точка. Сами, дальше всё сами. Вот таким же порядком была отпущена и вчерашняя УССР, которая немедля впустила к себе вчерашних врагов Союза, явных и тайных, и они купно с хiхлами зачали строить Нероссию-Антироссию. Во что Россия - просто не вмешивалась: типа, не наши дипломатисские традиции, у хiхлiв теперь государство своё, самодельное... пусть и без умениев рулить, научатся небось, мы ж им всяко мешать не будем. Зря, не зря, - что сделано, то сделано. А там чужая работа шла с долговременным прицелом, тупо-последовательно-результативно: одна цветнуха, другая, майдан - и началась горячая фаза. Ну и - дальше мы всё видели и помним. Нам, собсно, плевать, что Запад громко считает укроисторию внутренним делом хiхлiв, - тихо он в этой истории замазан по самы гланды, а заточена она против нас, чего давно никто не скрывает ни у них, ни у хiхлiв. Нам плевать, что Запад замалчивает ходы свои и хiхляччi - и вовсю выпячивает наши по принципу "злобный агрессор неспровоцированно напал пешкой Е7-Е5". Ежли хiхлiв устраивает их роль в истории их и нашей - очень даже зер гут, они эту роль выбрали сами, время было. Мавр сделал своё дело, Запад мавра де факто списал по статье непроизводительных расходов, мавру пора пойти в отвал исторической породы. Со всеми рассуждениями вскользь про то, что это-де русские не имеют права... ну, все поняли. Со всей так старательно придуманной мовой, главное назначение коей - не быть русским языком (но, кстати, - почему она тогда не мiва, как и борщ не бiрщ?). Вот это и есть - та самая единственная уступка нам: вон с карты от наших границ, вон из истории. Запад не простил Союзу, что Союз его освобождал от гитлеризма, - живые хiхлы, идентифицирующие себя хiхлами, никогда не простят России, что она не дала себя нагнуть и расколоть. Бандера у них на стеночке в рамочке? - а ведь за Бандерой записано: "Наша власть должна быть страшной!" Сегодня все видят, что это такое - государство с Бандерой в рамочке. Государству нелюдей не должно быть места на земле людей... а тем, кто его создавал, поливал, унавоживал - им приготовиться.