Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Борьба до конца: как ведется работа по реабилитации раненых с СВО

Борьба до конца: как ведется работа по реабилитации раненых с СВО

Получить новую профессию, устроиться на работу, найти свою любовь и просто вернуться к нормальной жизни, удается ветеранам спецоперации, которые проходят реабилитацию в специальных центрах для раненых участников СВО.

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